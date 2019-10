'Accesso rapido' per la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV: Cama Lila presenta i risultati finali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Interventi per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV – REPORT FINALE dati ed analisi dei risultati raggiunti Martedì 22 Ottobre alle ore 17.30, presso l’Aula VIII al primo piano del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, in Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari, il CAMA LILA organizza il convegno finale relativo alla chiusura delle attività del progetto“ACCESSO RAPIDO - Interventi per favorire la diagnosi tempestiva dell’infezione da HIV – finanziato dall’Assessorato alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari attraverso l’avviso pubblico relativo alle “AZIONI DI CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITA’ ADULTA”. Il convegno, aperto al pubblico, è l’ultimo momento di incontro tra la nostra Associazione e gli Enti sia pubblici che del privato sociale coinvolti nel progetto e di confronto con alcune figure importanti che si interessano a vario titolo di politiche socio-sanitarie. Verranno presentati i risultati ottenuti durante le attività progettuali e ci si addentrerà in un’analisi su quello che è lo stato delle nuove infezioni da HIV in Puglia e di come sia importante aumentare l’offerta dei Test rapidi gratuiti ed anonimi per l’HIV/HCV anche in strutture non ospedaliere, visto anche l’ultimo bollettino diramato dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale dal quale si evince che nel 2018, l’88,9% dei casi ha acquisito l’infezione attraverso la via sessuale e che il maggior numero di nuove diagnosi di HIV nella popolazione si conferma in MSM (maschi che hanno rapporti sessuali con maschi) e che continua a rimanere elevata la quota di soggetti con presentazione tardiva alla diagnosi di infezione da HIV (52,9% Late presenters e 34,4% Advanced HIV Disease). Introdurrà l’incontro, il Presidente dell’associazione CAMA LILA Angela Calluso. Interverranno, poi: l’Assessora alla Città solidale e inclusiva del Comune di Bari Francesca Bottalico; la Dottoressa Maria Chironna – Responsabile Ambulatorio di counselling e screening HIV-U.O.C. Igiene-Policlinico di Bari; Marilisa di Tullio Psicologa del CAMA LILA e Nicola Catucci – Coordinatore del Progetto Infine, verrà dato spazio agi interventi dei Rappresentanti degli Enti del III Settore coinvolti nel Progetto: Associazione HELP, Associazione MIXED, Coop. Soc. CAPS, Link Coordinamento Universitario di Bari; Zona Franka. Per informazioni: C.A.M.A. - Centro Assistenza Malati Aids - L.I.L.A. - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids Via Castromediano, 66 – 70100 Bari Tel 080 5563269 e-mail: camalila@libero.it www.camalila.it