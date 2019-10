Visite cardiologiche gratuite e una card per controllare l'elettrocardiogramma: a Bari arriva la Banca del cuore

Screening cardiolologi, test e controlli gratuiti per controllare la propria salute: da oggi fino a luned' 7 ottobre in piazza Libertà sarà aperto il camion attrezzato della 'Banca del Cuore', l'iniziativa nazionale con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. I partecipanti al progetto riceveranno un BancomHeart personale, una card che permette l’accesso, 24 ore su 24, al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle terapie assunte e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio. Tutti i dati sono custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta, di connettersi alla “Banca del Cuore”. All'interno del truck sono in programma sono previsti incontri divulgativi con medici locali su prevenzione e lotta alle patologie cardiovascolari.

Tra coloro che hanno effettuato la visita c'era anche il sindaco Antonio Decaro: “La prevenzione cardiovascolare è importantissima - spiega -, un dovere per tutti. Oggi, a differenza del passato, abbiamo una grande possibilità, possiamo giocare d’anticipo, informarci, prevenire patologie che a volte sono asintomatiche e che purtroppo si nutrono dell’irresponsabilità di chi non si sottopone a controlli periodici". "Siamo stati da subito entusiasti di questa iniziativa - ha aggiunto il dottor Grimaldi -: Truck tour Banca del cuore è un'importante operazione di cultura preventiva, che permette di porre l'attenzione dei cittadini sulla prevenzione cardiovascolare, spesso affrontata superficialmente o addirittura dimenticata in modo superfluo”.