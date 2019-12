Da Cassano a Bari, ecco la nuova sede dell'Irccs Maugeri: sette piani e 35mila metri quadri per un ospedale ecosostenibile e 'green'

L'istituto Maugeri Irccs lascia la storica sede di Cassano per trasferirsi a Bari. La nuova struttura, in via Generale Bellomo, è stata inaugurata questa mattina. Un nuovo ospedale 'super green'ed ecosostenibile, che in sedici mesi di lavoro è stato trasformato da vecchio edificio inutilizzato (realizzato nel 1997) a moderno ospedale.

35 mila metri quadri (di cui 15 mila esterni), l'immobile di Villa Patrizia, accuratamente riqualificato, si innalza su sette piani (di cui 3 nel sottosuolo), per 60 mila metri cubi complessivi e ospiterà le attività di medicina riabilitativa del centro. L'immobile è stato ceduto a giugno 2018 dal gruppo Matarrese al fondo Iaso, gestore del patrimonio immobiliare di Ics Maugeri Spa Società Benefit.

"Rilanciamo il Sud. L'idea è che qui c'è un bisogno e il modo migliore per fare investimenti intelligenti è metterli dove c'è un bisogno effettivo", ha affermato Paolo Migliavacca, direttore generale. A riportare le sue parole è l'agenzia Dire. "La scelta che abbiamo fatto è stata di potenziare la capacità della Medicina riabilitativa in Puglia in modo da poter offrire ai cittadini un servizio che troppo spesso provano a ricercare in altre regioni. Adesso è possibile avere qui un servizio superiore a quello che hanno cercato facendo lunghi viaggi", ha aggiunto - riporta ancora la Dire - ricordando le risorse impiegate per la sostenibilità della struttura. "Abbiamo fatto una serie di investimenti, sia di carattere preventivo sia di carattere contenitivo e sull'inquinamento elettromagnetico, abbiamo fatto analisi, dopo quelle compiute dall'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, ndr) mettendo il nostro studio a disposizione di Comune e Regione". L'istituto è dotato di "quattro grandi palestre digitalizzate nelle quali si potrà applicare il modello clinico che verifica del beneficio riabilitativo portato a letto dalle terapie funzionali tenendo conto delle condizioni specifiche di malattia e di disabilità", ha concluso.