Continuano i contagi da Coronavirus nel Barese: 26 nuovi tamponi positivi, il totale pugliese sale a 320

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus nel Barese su un totale di 72 nuovi tamponi positivi in tutta la Puglia. A fornire il nuovo bollettino sul Coronavirus, aggiornato alle 20.30 di oggi, è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Su 327 test effettuati su tutta la regione, quindi, 72 sono positivi, portando in totale i casi a 320. Dei nuovi casi, oltre ai 26 baresi, c'è ne è 1 nella Bat, 10 in provincia di Brindisi, 29 in provincia di Foggia, uno in provincia di Lecce e 5 in provincia di Taranto. Oggi sono stati registrati 2 decessi nella provincia della Bat.

"Si comunica che da oggi è cambiato il sistema di raccolta dati in Puglia, che da adesso sarà basato su un’unica piattaforma che si alimenta con i dati imputati a ciascuna delle Asl e che tiene conto anche dei cambi di unità operativa (ad esempio dal reparto di malattie infettive alla terapia intensiva)" spiega in una nota la Regione.