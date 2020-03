Medico positivo al Coronavirus al Giovanni XXIII: sanificati gli ambienti dell'ospedale

Positiva al Coronavirus un medico del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Nella struttura sono state attivate le operazioni di sanificazione degli ambienti per garantire la sicurezza del personale medico e dei pazienti. Tutte le persone che sono venute in contatto con la donna negli scorsi giorni sono in quarantena e sono state anche le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche.

Riaperto intanto il pronto soccorso, che continuerà ad assicurare assistenza pediatrica nei casi di emergenza-urgenza.