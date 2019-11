Centro prelievi, Cup e pagamento ticket: ecco i nuovi servizi per il distretto sanitario di Noicattaro

Si aggiungono nuovi servizi per i cittadini nel distretto sociosanitario di Noicattaro. Da questi giorni, infatti, i residenti troveranno nel presidio anche un centro prelievi e uno sportello Cup con il pagamento del ticket.

Emiliano: "Continuiamo a lavorare sulla medicina del territorio"

“Ci tenevo molto a venire qui stamattina per testimoniare quanto sia importante lavorare con chi ha sempre il polso della situazione. Io e il sindaco di Noicattaro abbiamo lavorato fianco a fianco per arrivare a questo risultato. Un luogo dove i cittadini possono trovare le risposte ai loro idi salute. È sempre molto importante, ripeto, lavorare con chi ha la responsabilità della città, del territorio e dei cittadini”. “Vorrei ringraziare – ha continuato Emiliano – anche il grande impegno della ASL che ovviamente adesso deve rispondere alle richieste da parte di tutti i Comuni che vogliono organizzare la medicina del territorio. Finalmente i cittadini stanno comprendendo quanto sia più importante avere questi servizi per evitare spostamenti inutili e non affollare, in maniera impropria, le strutture ospedaliere. Il più delle volte, io dico per fortuna, non c’è bisogno del grande ospedale dove invece vanno curate le acuzie, le emergenze. Dobbiamo continuare a lavorare, sempre di più e sempre con più celerità, sulla medicina del territorio, costruendo risposte adeguate a quanto richiedono i cittadini”.

Nuovi servizi ambulatoriali in arrivo

Il direttore generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce ha sottolineato come “i due nuovi servizi attivati oggi, il Centro Prelievi e il CUP ticket, siano stati richiesti da questa comunità e che altri se ne aggiungeranno ben presto, oltre al potenziamento delle ore di specialistica ambulatoriale con almeno 12 ore di geriatria e 12 ore di endocrinologia”. “Abbiamo dialogato con il Presidente Emiliano per tanto tempo e bene – ha sottolineato il Sindaco Raimondo Innamorato – con l’obiettivo comune di implementare i servizi sanitari su Noicattaro, una comunità che effettivamente è cresciuta tanto negli ultimi anni e che necessitava di questo supporto in termini di servizi. Finalmente, all'interno del Distretto ci sono e ci saranno ben presto, nuovi servizi per i cittadini che potranno accedervi qui in loco senza andare altrove, e questo grazie all'impegno del Presidente Emiliano, del Direttore generale Sanguedolce e di tutta la struttura del Distretto”.