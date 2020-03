Consulenze online gratuite, così le ostetriche aiutano le neomamme: l'iniziativa solidale ai tempi del Coronavirus

Una rete solidale per continuare a dare sostegno, anche a distanza (attraverso consulenze telefoniche o in videochiamata), a puerpere e donne in allattamento. Nasce così il progetto 'Io sono online - Tu resta a casa', lanciato da qualche giorno dall'Ordine delle Ostetriche Bari-Bat. Venticinque le professioniste, iscritte all'Ordine e impegnate all’interno dei consultori, distretti territoriali, Ospedali delle ASL e degli enti della provincia BARI/BAT o come libere professioniste, che hanno dato aderito all'iniziativa.

L’obiettivo, come spiegato in una nota, è quello di "creare una rete di Ostetriche esperte in puerperio e allattamento che possano garantire consulenze on line gratuite, tramite Skype e/o Whatsapp, alle donne residenti nelle province di Bari e Bat, limitando in questo modo i loro accessi presso le strutture sanitarie competenti e riducendo di conseguenza il rischio di esporsi al contagio del nuovo Coronavirus".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'elenco e i contatti delle ostetriche aderenti al progetto sono disponibili sul sito dell'Ordine, a questo link.