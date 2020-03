L'ospedale rassicura: "Qui nessun caso di Coronavirus". Il 'Miulli' di Acquaviva: "Organizzati per qualsiasi emergenza"

L’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, attraverso la pagina facebook, comunica che nessun caso di Coronavirus-Covid 19 (né confermato né sospetto) è presente in struttura. "Tale aggiornamento è acclarato dai bollettini ufficiali della Regione Puglia, con la quale il Miulli è in costante comunicazione al fine di uniformare i comportamenti alle norme nazionali. L’ente Miulli intende dunque rassicurare l’utenza dell’ospedale, gli operatori e i cittadini di Acquaviva delle Fonti, ribadendo di essere altresì organizzato e strutturato per affrontare qualsiasi emergenza"