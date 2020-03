Dodici nuovi contagiati dal coronavirus nel Barese: salgono a 158 i casi in Puglia

Dodici nuovi casi di Coronavirus nella provincia di Bari. A comunicare il bollettino aggiornato sulla diffusione del Covid-19 in Puglia è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni diramate dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. In Puglia su un totale di 180 test effettuati nella giornata del 13 marzo, 130 sono risultati negativi e 50 positivi.

Di questi, oltre ai 12 nella provincia di Bari, ci sono 8 nella provincia della Bat, 4 in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 6 in Provincia di Lecce e

2 in provincia di Taranto. Inoltre, a causa del virus Covid-19 è deceduta una donna di 74 anni, che aveva già patologie pregresse ed era stata trasferita al reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Salgono quindi a 158 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid-19 Coronavirus.