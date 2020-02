Coronavirus, task force regionale al lavoro e un altro caso sospetto: in Puglia ci sono persone in quarantena fiduciaria

Al momento l'unico caso di positività al Coronavirus in Puglia resta quello del 33enne della provincia di Taranto rientrato da Codogno, in Lombardia. L'uomo è ricoverato in buone condizioni nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Moscati di Taranto, mentre anche i familiari, come da procedure, sono stati sottoposti ai test.

Intanto la task force regionale istituita per gestire l'emergenza è al lavoro per monitorare la situazione pugliese: "Non abbiamo un numero preciso ma sappiamo che in tutta la regione ci sono persone in quarantena fiduciaria, step previsto dalle nostre procedure. Ora siamo in attesa di raggruppare tutte le informazioni che in tal senso giungeranno da ognuno dei dipartimenti di Prevenzione pugliesi per fare il quadro preciso della situazione", afferma all'agenzia di stampa Dire, Vito Montanaro, capo del dipartimento Salute della Regione Puglia e coordinatore della task force.

Nelle scorse ore, come riporta FoggiaToday, un paziente con sintomi sospetti è stato trasferito da San Severo a Bari per gli accertamenti del caso. Intanto a Bari, in via precauzionale, Amtab ha disposto la sanificazione dei bus del trasporto pubblico cittadino, con la nebulizzazione di disinfettanti a bordo dei mezzi.