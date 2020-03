Coronavirus, studenti realizzano l'alternativa all'introvabile amuchina: il nuovo igienizzante prodotto a Castellana Grotte

La barese Amuchina brevettata da un ingegnere di Altamura è introvabile? Niente paura. Gli studenti di chimica dell'Istituto Luigi dell'Erba di Castellana Grotte hanno realizzato in laboratorio la soluzione disinfesettante approvata dall'OMS, "sensibilizzando la nostra comunità alle norme relative emanate dal governo per il contenimento della diffusione del coronavirus" spiegano dalla scuola.

I ragazzi hanno rimediato all'emergenza dell'introvabile disinfettante più famoso, producendo alcuni litri dell'igienizzante nel laboratorio dell'istitutto tecnico della dirigente scolastica Teresa Turi alla presenza della professoressa Annalisa Gentile.

Un metodo alternativo in un periodo in cui la macchia del contagio da Covid-19 rischia di allargarsi in Puglia. Alcol etilico per l'80%, acqua ossigenata, glicerina ed acqua distillata. Questa la soluzione.