Vincenzo, guarito dal Covid, pronto a donare il plasma per curare altri pazienti: "Ho detto subito sì, per me un atto dovuto"

34 anni, barese, Vincenzo Manzionna è tra i donatori che hanno deciso di aderire alla sperimentazione della plasmaterapia per curare i malati Covid. A marzo ha scoperto di essere stato colpito dal Coronavirus. Ora è guarito ed è pronto sul suo gesto per aiutare nella ricerca di una cura: "Per me è un atto dovuto, sono felice di esserci. Dal primo giorno ho detto sì, io ci sono"