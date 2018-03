I segreti del cervello? Si studiano a Bari: "Il rischio di schizofrenia deriva all'80% da fattori genetici"

Rischiamo di soffrire di disturbi psichiatrici? A dircelo sono i nostri geni. E' nascosta nel dna, infatti, la chiave per l'identificazione delle cause che portano alla schizofrenia nell'uomo. A confermarlo è Alessandro Bertolino, professore ordinario di Psichiatria del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Bari, che da più di 15 anni studia i segreti del cervello e le sue connessioni alla genetica umana. Con il suo gruppo di ricerca, formato da una 20ina di persone tra studenti, assistenti alla ricerca e docenti, sta cercando di determinare l'utilità del Meg (il magnetoencefalografo) nella diagnosi dei disturbi mentali, "che magari in futuro - spiega - potrà dirci quali soggetti sono più tendenti a sviluppare una schizofrenia".

La ricerca

È la ricerca stessa, infatti, a confermare che i geni rappresentano un campanello d'allarme importante nei soggetti sani: "La stragrande maggioranza del rischio casi - racconta Bertolino - di ammalarsi di schizofrenia e altri disturbi mentali è spiegata da variazioni genetiche, ovvero l'80%". E dal 2014 che si è scoperta questa correlazione, ma il team universitario era all'opera già 14 anni prima, quando la ricerca nel settore era ancora agli albori. E oggi anche grazie ai ritrovati della moderna tecnologia si riesce ad avere una visione più chiara dei meccanismi che regolano il nostro cervello.

Oltre al Meg, che al Policlinico è stato installato da circa un anno, il team di ricerca effettua analisi sui soggetti volontari anche a San Giovanni Rotondo, con l'ausilio del macchinario per la risonanza magnetica. "Esami che ci consentono di visualizzare - precisa il docente - la struttura e l'attività del cervello durante i compiti di memoria e attenzione".

"Servono volontari"

Per arrivare a un risultato, però, il team di ricerca ha bisogno di studiare continuamente l'attività cerebrale di un numero sempre maggiore di pazienti. "Sia sani, che affetti da disturbi psichiatrici - precisa Bertolino - che non possono avere meno di 15 anni". Solo così si riesce ad avere un dato statistico sempre più preciso. Lo studio prevede quattro fasi: un'intervista clinica/diagnostica per conoscere il paziente; un'anamnesi familiare e personare, durante la quale il soggetto racconta la sua vita e quella della sua famiglia; due test neuropsicologico, con domande di psicologia e sullo stress; la risonanza magnetica e la magnetoencefalografia e infine un prelievo di sangue, per avere un campione di dna da analizzare a livello genetico. E chi vuole assistere la ricerca, può candidarsi dal sito del Gruppo di neuroscienze psichiatriche.

"Fino a oggi circa 1000 volontari sani si sono sottoposti ai test, permettendoci di determinare dati precisi sulla concatenazione di fattori genetici e disturbi psichiatrici" racconta il docente, che annualmente pubblica i risultati delle ricerche su prestigiose riviste internazionali. E si è scoperto così che chi ha un fratello gemello monozigote che soffre di disturbi psichici, ha il 50% in più di possibilità di soffrire degli stessi disturbi. Percentuale che si riduce al 15% se la schizofrenia è stata sviluppata da un fratello. Se i geni coinvolti arrivano dai genitori, invece, si ha sei volte in più il rischio di soffrire di malattie mentali. "E' tutto scritto nel nostro dna - assicura Bertolino -, visto che abbiamo trovato oltre 100 geni responsabili dei disturbi del cervello, ma alcuni studi indicano che potrebbero salire a 200".

La ricerca della migliore terapia

La sperimentazione avrà in futuro anche un risvolto utile in campo sanitario. "La ricerca mira anche - conferma il docente - a determinare la terapia migliore per tenere sotto controllo le malattie mentali". Tradotto: se si determinano con certezza le cause dei disturbi, si potranno sviluppare medicinali più efficaci e con minori effetti collaterali, ma anche trovare cure per alcuni sintomi che al momento non ne sono sprovvisti, come i deficit cognitivi e l'appiattimento affettivo.

"Per motivi etici - conclude il docente - si evita di prescrivere medicinali a chi non presenta segni certi di malattie mentali, ma un ruolo fondamentale nella prevenzione lo hanno anche le sedute con gli psicologi. Non per niente effettuiamo anche test neuropsicologici e nel nostro team di ricerca sono presenti diversi psicologi".