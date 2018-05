Giornata mondiale contro l'ipertensione: a Palazzo di Città una postazione per controlli gratuiti

Domani, giovedì 17 maggio, è la giornata mondiale contro l’ipertensione: il Comune di Bari partecipa alle iniziative realizzate dalla U.O.S.D. di Ipertensione e prevenzione cerebrovascolare “A.M. Pirrelli”, in collaborazione con la Società Italiana dell’Ipertensione (SIIA) .

Presso la sede centrale dell’Urp del Comune, dalle ore 8.30 alle 13.30, personale medico e sanitario misurerà gratuitamente la pressione arteriosa e distribuirà materiale divulgativo, oltre a rispondere alle domande e fornire ai cittadini informazioni utili sulle malattie legate all’ipertensione. La postazione è allestita in cooperazione con la Croce Rossa Italiana.

Ogni anno nella sola Puglia l’ictus dovuto all’ipertensione registra circa 7000 vittime: in questo campo la prevenzione è fondamentale per la tutela della salute di ciascuno. Bastano pochi minuti per salvarci la vita grazie a una pratica sanitaria assolutamente indolore. I cittadini devono sapere che la misurazione della pressione arteriosa interessa tutte le fasce di età e che le conseguenze dell'ipertensione, una malattia che non presenta sintomi evidenti, possono essere gravissime.