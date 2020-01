Primo caso grave d'influenza in Puglia: ricoverato bambino di 12 anni. Da novembre già 90mila ammalati

E' stato registrato, in Puglia, il primo caso grave dell'influenza per la stagione invernale 2020: si tratta di un bambino di 12 anni, ricoverato all'ospedale Pediatrico di Bari, non vaccinato e con altre patologie.

In base ai dai Influnet e pubblicati dal Ministero della Salute, in Puglia l'incidenza della malattia ha raggiunto i 5 casi ogni mille assistiti, con 90 mila pugliesi ammalatisi da novembre. Il picco si verificherà tra poche settimane, alla fine di gennaio e all'inizio di febbraio. Nel dettaglio, nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 13,78 casi per mille assistiti (la media italiana è inferiore, pari a 10,7 casi ogni mille pazienti), nella fascia di età 5-14 anni a 10,10 (media italiana 6,81), nella fascia 15-64 anni a 4,89 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,26 casi per mille assistiti.