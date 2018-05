Malattie rare: focus sulle lipodistrofie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

11 MAGGIO 2018 - ore 16:45 Nicolaus Hotel ‐ Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 Bari La lipodistrofia è una malattia rara, poco conosciuta e spesso sottodiagnosticata che si manifesta con perdita generalizzata o parziale di grasso in alcuni distretti del corpo e l’accumulo in parti del corpo in cui il grasso non dovrebbe normalmente essere presente. I pazienti affetti da questa patologia presentano frequentemente alterazioni ormonali e metaboliche con una notevole compromissione della qualità di vita. Nel corso dell’incontro organizzato dall’Osservatorio malattie rare due dei maggiori esperti al mondo di questa patologia faranno il punto sulla patologia e racconteranno le esperienze di diagnosi e di terapie di alcuni loro pazienti. Interverranno: Martin Wabitsch, Professore di endocrinologia e diabetologia pediatrica Università di ULM Germania Ferruccio Santini, Professore Associato di Endocrinologia dell'Università di Pisa Ilaria Ciancaleoni Bartoli, Direttore Osservatorio malattie rare