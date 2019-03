Una tecnica innovativa contro il morbo di Crohn: l'intervento eseguito al 'Perinei'

Un intervento chirurgico eseguito d'urgenza, su un paziente affetto da occlusione intestinale da Morbo di Crohn. L'intervento di "resezione ileo cecale con tecnica laparoscopica", innovativa tecnica nel trattamento di questa patologia, è stato eseguito nei giorni scorsi, per la prima volta e con successo, presso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” dal dottor Giovanni Festa, con l’aiuto del dottor Francesco Petrafesa.

"Sono buone notizie che descrivono l’impegno a puntare all’eccellenza in sanità", commenta il presidente della Regione, Michele Emiliano, rendendo noto il risultato conseguito dall’U.O.S.D. Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Donato Piglionica.

"Intervento eseguito in pochi ospedali"

Il paziente in condizioni critiche, proveniente dall’ambulatorio di IBD del presidio dove era stata posta diagnosi tempestiva dal dott. Roberto Spyridon Bringiotti, è stato immediatamente indirizzato presso l’Unità Operativa di Chriurgia per un intervento di urgenza in laparoscopia, è spiegato in una nota. "Intervento oggi eseguito solo in pochi Ospedali soprattutto se trattasi di patologia occlusiva". Al paziente è stata applicata "una strategia chirurgica frutto del perfezionamento del dott. Festa acquisita e perfezionata nei mesi scorsi presso l’Ospedale Universitario Sacco di Milano con il quale tutt’ora è in atto una proficua collaborazione, grazie anche alla disponibilità dell’intera equipe del reparto di chirurgia e del responsabile dott. Angelastri".

Presto un centro per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali

Prosegue dunque "il processo di consolidamento per la creazione di un centro all’avanguardia per il trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali presso l’Ospedale della Murgia, al fine di garantire il trattamento medico e chirurgico per chi affetto da MICI. Terminata la fase di start up nei prossimi mesi sarà inaugurato ufficialmente presso l’Ospedale Perinei l’Ambulatorio per il trattamento di pazienti già diagnosticati o in fase di diagnosi aggetti da MICI, dove verrà eseguita anche la terapia infusionale con farmaci biologici". "Importante - spiega il direttore Asl Ba Antonio Sanguedolce - in tal senso la collaborazione e sinergia con l’Associazione M.I.Cro. Italia ODV, nata un anno fa con la sottoscrizione dell’importante protocollo d’intesa tra Associazione, ASL BA e Regione Puglia".