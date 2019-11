Un medico del 'Giovanni Paolo II' nell'Associazione Italiana di Oncologia Medica: il prof. Nicola Silvestris nominato consigliere

Il prof. Nicola Silvestris, dirigente medico dell'istituto Tumori "Giovanni Paolo II", lo scorso 27 ottobre durante il XXI Congresso Nazionale dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) è stato eletto Consigliere Nazionale relativamente al mandato 2019-2021.

Una novità sia per l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sia per l’Università degli Studi di Bari che per la prima vantano un rappresentante nella più importante e rappresentativa società scientifica dell’Oncologia italiana che raggruppa oltre il 95 per cento dei medici che si occupano di questa disciplina al fine di promuovere il progresso nel campo clinico, sperimentale e socio assistenziale. 2500 sono, infatti, i soci dell’AIOM, una realtà nazionale amministrata da un consiglio direttivo formato da 12 membri: Presidente, Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere, otto Consiglieri e due revisori dei conti.

«Sono certo - commenta Silvestris - che la mia elezione rappresenti non solo un riconoscimento per la comunità oncologica pugliese che ha fortemente voluto e supportato la mia elezione, ma anche una opportunità di crescita per le nostre realtà oncologiche dedicate all’assistenza, alla ricerca e alla didattica. Siamo chiamati a essere costruttori di ponti, ad aprire le porte a collaborazioni non sono all’interno della nostra regione, ma anche e soprattutto a livello nazionale e internazionale con uno stile basato sul rispetto reciproco e la condivisione degli sforzi e dei risultati. Solo insieme si cresce nell’interesse soprattutto dei nostri pazienti e dei giovani colleghi che si affacciano alla professione e che ci chiedono di imparare e crescere".