VIDEO | Tra tre mesi completato il nuovo Pronto Soccorso del Policlinico: spazi più ampi e aree divise per urgenze

Tra 90 giorni sarà terminata la ristrutturazione del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari: in tre mesi, dunque, la struttura sarà significaticamente ambliata con un riorganizzazione logistica dell'area di emergenza e un'effettiva separazione dei pazienti in base al livello d'urgenza. Il nuovo Pronto Soccorso sarà dotato anche di spazi dedicati dotati di tecnologia d'avanguardia, radiologia con TAC ad alta risoluzione e ambulatori specialistici.

Ultimi mesi di lavori al Policlinico

Nell'ultima fase dei lavori, gli spazi di cura attuali saranno interessati dagli interventi, con disagi per i pazienti. Al termine della riqualificazione, il Policlinico sarà dotato di un moderno Pronto Soccorso adatto alle esigenze di operatori e pubblico, anche grazie a una procedura operativa per la gestione del sovraffollamento, nominando un 'bed manager', con l'obiettivo di ottimizzare i posti letto, in aumento nelle prossime settimane per l'attivazione di un nuovo reparto di medicina in area critica, dedicato esclusivamente ai pazienti provenienti da pronto soccorso.

"Performance migliorate"

"Già in questi ultimi mesi siamo riusciti ad ottenere un sensibile miglioramento delle performances - ha affermato il dottor Vito Procacci, responsabile del Pronto Soccorso - il 66 per cento dei pazienti in codice giallo vengono visitati entro 30 minuti, al contrario del 28 per cento di prima, ma soprattutto abbiamo notato una notevole riduzione della conflittualità ed anche la qualità percepita appare sensibilmente migliorata, tant'è che abbiamo avuto molti meno reclami". "In questo momento - sottolinea Maurizio Marra, medico della Direzione Sanitaria - è necessario che i cittadini e tutti gli operatori, insieme alle istituzioni ed in particolar modo le altre aziende sanitarie della Regione, assicurino una piena collaborazione per superare le difficoltà logistiche di quest'ultima fase dei lavori che inizia a partire da mercoledì 10 luglio".



"Si tratta di un profondo cambiamento della logica assistenziale del Policlinico che rimette al centro il paziente e le sue esigenze attraverso la realizzazione di un'area di emergenza triplicata negli spazi che va incontro alle aspettative dei cittadini" - afferma il direttore generale del Policlinico Giovanni Migliore. - "I prossimi mesi saranno importanti la nostra sfida è di rispettare il cronoprogramma delle opere, non interrompendo l'attività di pronto soccorso." - aggiunge il direttore Migliore - "Ringraziamo tutti i nostri operatori per lo sforzo straordinario che stanno producendo e ci scusiamo in anticipo con gli utenti per i disagi che potrebbero essere avvertiti in questo momento". L'intervento rispetta le indicazioni del progetto hospitality messo a punto da ASSET e sarà completato entro la fine del prossimo mese ottobre" conclude Migliore.