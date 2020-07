Macchinari all'avanguardia e uno spazio di 320 metri quadri: all'ospedale pediatrico inaugurato il nuovo laboratorio analisi

All'ospedale pediatrico Giovanni XXIII entra in funzione il nuovo laboratorio analisi. La nuova struttura, inaugurata questa mattina e ospitata negli ambienti della vecchia radiologia, si estende una superfice totale di 320 mq. È costituita da un’area destinata al personale di circa 120 mq dove trovano spazio la direzione, la stanza medici, gli spogliatoi, le stanze dei tecnici e i depositi ed un'area attigua costituita da un grande ambiente open space di circa 200 mq , dove sono state installate le apparecchiature di analisi di ultima generazione, l'area per l'accettazione dei campioni da analizzare, la sala di refertazione, un vano di decontaminazione ed una cella frigo per la conservazione ottimale dei reagenti. Tutti gli ambienti dispongono di aria condizionata e di illuminazione con tecnologia a L.E.D.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery