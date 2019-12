Nel Barese il primo centro pubblico di riabilitazione per i disturbi dell'equilibrio: nascerà al 'Perinei' di Altamura

Un presidio per diagnosticare e curare i disturbi dell'equilibrio. Nascerà all'ospedale 'Perinei' di Altamura il primo centro di riabilitazione dove sarà possibile trattare disturbi come le vertigini o la ‘dizziness’. L'avvio del progetto sanitario, unico in Italia, è stato confermato da Michele Raguso, responsabile dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale e direttore scientifico del convegno Otomurgia, che si è tenuto nella giornata del 30 novembre.

“L’ultimo step per l’avvio del centro – spiega Raguso – che sarà ospitato nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale della Murgia, è l’assunzione di almeno due audioprotesisti. Abbiamo già a disposizione tutta l’attrezzatura; la sanità pubblica barese offrirà così un servizio che attualmente è esclusivo appannaggio degli studi privati”. “Ad oggi sono la terza causa più comune delle visite mediche – conclude il primario – che nel 30% dei casi colpisce persone oltre i 65 anni di età, con un accentuato rischio di cadute multiple”.

Il convegno Otomurgia, nato quattro anni fa con l'obiettivo di mettere a confronto e aggiornare medici del territorio e medici specialisti in varie branche sulle problematiche relative alla sfera dell'otorinolaringoiatria, è stato anche l'occasione per fare il punto sull’uso di sistemi robot all’avanguardia durante gli interventi chirurgici nell’area testa-collo. Come il ‘Flex Robotic System’, utilizzato per la prima volta in Italia, a partire dal 2018, dall’ospedale ‘Mons. Dimiccoli’ di Barletta. Tra gli altri dati emersi, l'elevato numero di pazienti con tumori nell’area testa-collo operati all’ospedale Di Venere di Bari, dove se ne registra il maggior numero di casi in Puglia. A confermarlo è il direttore dell’Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale, Domenico Petrone: “I pazienti sottoposti a laringectomia totale sono circa 50 all’anno, ma è significativo anche il numero delle laringectomie parziali, che raggiungono i 60 casi all’anno. Patologie spesso invalidanti, ma le operazioni con l’ausilio del laser permettono di non dare particolari problemi vocali ai pazienti”.