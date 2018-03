19 milioni per la radioterapia innovativa in Puglia: a Bari un convegno sul miglioramento delle tecnologie nelle terapie contro i tumori

Sono in arrivo oltre 19 milioni di euro di finanziamenti statali in favore della Regione Puglia per implementare i servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione: i fondi sono previsti dall’articolo 5/bis del “Decreto Mezzogiorno”, varato lo scorso anno.

Se ne discuterà a Bari lunedì 19 marzo a partire dalle ore 17.30 a Villa Romanazzi Carducci, durante il simposio “Innovazione e moderne tecnologie in Radioterapia”, promosso dall’azienda multinazionale Varian, leader mondiale nelle tecnologie di ultima generazione per la radioterapia.

In un’ottica di innovazione delle tecniche sanitarie, Varian ha risposto con nuovi investimenti che migliorano sensibilmente le pratiche di cura dei tumori, riducendo l’invasività dei trattamenti e incrementando le performance cliniche.

Parteciperanno all’evento numerosi direttori di strutture sanitarie complesse, pubbliche e convenzionate, decisori pubblici e rappresentanti di associazioni, ai quali verranno illustrate tutte le nuove tecnologie sviluppate da Varian.

Tra gli interventi programmati, quello di Filippo Alongi, professore associato all’Università di Brescia e direttore della struttura complessa di Radioterapia Oncologica all’Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria, di Negrar, in provincia di Verona: autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche di radioterapia e oncologia, si è formato professionalmente all’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ed è stato anche ricercatore al CNR, dove ha condotto studi sperimentali sulle alte tecnologie in campo oncologico (IORT, IMRT, MRgFUS); ha ricoperto diversi incarichi nell’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO), dove attualmente è componente del direttivo esecutivo e della commissione scientifica nazionale.