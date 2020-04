La rete pugliese dei laboratori analisi per il Covid: 13 strutture attive e altre da implementare, obiettivo 5mila tamponi al giorno

"Al momento sono attivi 13 laboratori e ne stiamo implementando altri: grazie a questa rete potremo arrivare a una capacità di effettuare 5000 tamponi al giorno. Avere una forte rete di analisi sarà molto utile per affrontare i mesi che verranno". A parlare, in riferimento alla rete pugliese dei laboratori per i test Covid-19, è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Abbiamo creato la rete dei laboratori di analisi su tutto il territorio regionale - spiega Emiliano in un post su Fb - e stiamo continuando a rafforzarla per eseguire i tamponi, che sono l’unico mezzo di diagnosi coronavirus. La rete è pubblica, ma i laboratori privati possono manifestare la disponibilità ad entrare".