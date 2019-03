Seminario Ail pazienti – Medici sul mieloma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sabato 23 marzo a Bari, presso il Giulia Center di Villa Romanazzi Carducci (Via Giuseppe Capruzzi, 326), a partire dalle ore 10, si terrà il Seminario Pazienti – Medici dedicato al Mieloma, organizzato dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma, con il patrocinio di Fondazione GIMEMA e International Myeloma Foundation. Scopo del seminario è fornire informazioni circa i nuovi percorsi di diagnosi e cura per i pazienti affetti da mieloma multiplo; verrà dedicato anche un focus ad agevolazioni e diritti dei malati. Il mieloma multiplo è una neoplasia ematologica persistente in cui le plasmacellule, importanti componenti del sistema immunitario, si replicano in modo incontrollato accumulandosi nel midollo osseo. È caratterizzato da lesioni ossee che rappresentano il sintomo più comune della malattia. Il mieloma multiplo rappresenta il 10% delle patologie ematologiche ed è il secondo tumore del sangue più diffuso dopo i Linfomi non-Hodgkin, con un’età mediana dei pazienti di 70 anni. Al seminario AIL pazienti – medici di Bari parteciperanno Giorgina Specchia, Direttrice di Ematologia Unità di ematologia e trapianto del Policlinico di Bari; Angelo Vacca, Direttore della U.O.C. di Medicina Interna “Guido Baccelli” di Bari; Silvana Capalbo, Direttrice U.O.C. di Ematologia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; Nicola Cascavilla, Dirigente medico responsabile della struttura complessa di Ematologia e Trapianto di cellule staminali della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, oltre a un nutrito team di specialisti del percorso di diagnosi e cura del paziente con mieloma. Durante l’incontro verrà inoltre dedicato un focus alle agevolazioni e ai diritti dei malati a cura dell’esperto Carlo Giacobini. Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Pavone, Direttore U.O. di Ematologia dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase. All’appuntamento barese dedicato al mieloma parteciperanno Felice Bombaci, Coordinatore Gruppi AIL Pazienti, e Fabio Fulio Bragoni. I Gruppi AIL Pazienti sono formati da pazienti e famigliari che vogliono condividere dubbi e incertezze sul percorso della malattia, confrontarsi con persone nella stessa situazione e sentirsi così meno soli. Con il sostegno di AIL i Gruppi AIL Pazienti hanno la possibilità di organizzare incontri di educazione terapeutica rivolti a pazienti e famigliari, incoraggiare la ricerca sulle varie patologie, promuovere incontri virtuali attraverso forum dedicati, e promuovere la pubblicazione di materiali informativi di carattere divulgativo. Al termine di ogni sessione del seminario sarà dedicato ampio spazio al confronto tra pazienti e medici al fine di favorire lo scambio di informazioni corrette e aggiornate e chiarire eventuali dubbi e perplessità. La partecipazione al seminario è gratuita ma occorre registrarsi inviando una e-mail a seminari@ail.it o telefonando al numero 06/70386059 www.ail.it