Primo triage al telefono per evitare 'folle' negli ambulatori: nuove disposizioni anti contagio per il coronavirus in Puglia

Triage telefonici per i possibili pazienti affetti da coronavirus. È quanto previsto dai nuovi protocolli operativi che Regione Puglia, medici di base e pediatri hanno approvato per affrontare l'emergenza della diffusione di coronavirus nel territorio regionale, riuscendo così anche a sveltire le procedure di ammissioni in ospedale ed evitare la concentrazione di persone negli ambulatori e negli studi medici.

Per quanto riguarda i medici di famiglia, i pazienti con sintomi come febbre e tosse non dovranno recarsi negli ambulatori ma telefonare al proprio medico per una prima valutazione a distanza. Cambia anche l'attività per guardia mediche e per lo Scap (Servizio di consulenza ambulatoriale pediatrica): pur rispettando gli orari di apertura previsti, in caso di febbre e tosse non ci dovrà essere accesso diretto in ambulatorio ma sempre un primo triage telefonico o al citofono, quindi restando all'esterno della struttura.