Voltarsi, guardare e ascoltare le donne colpite dal tumore al seno: la campagna per la 'Race for the Cure'

Una campagna dedicata non solo alle donne ma a tutti i cittadini e alle istituzioni, invitando a dare ascolto alle donne con tumore al seno metastatico: a pochi giorni dalla 'Race for the Cure', prevista per domenica a Bari, è stato presentato il progetto 'Voltati. Guarda. Ascolta', con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul cancro al seno attraverso storie e testimonianze di pazienti. Alcune saranno divulgate nel corso di eventi di piazza attorno a un'installazione in corso Vittorio Emanuele, a due passi dal Villaggio della Race for the Cure. Le tre storie selezionale saranno lette libretti formato Millelire e ascoltate, in versione audio racconto, con la voce di voce narrante delle attrici Emanuela Grimalda e Daniela Morozzi. L'appuntamento è stato presentato questa mattina in Comune.

Il Comune: "L'iniziativa accende una luce"

“Come donna e come amministratrice, sono molto sensibile a questo delicato argomento - ha raccontato l'assessore cittadino al Commercio, Carla Palone -. Ho accompagnato in questo difficile percorso tante amiche che ce l’hanno fatta, tranne una, Lia, alla quale intendo dedicare questa conferenza stampa. Voglio sottolineare la bellezza di questa iniziativa dalla quale traspare il senso di unione e di comunità che si crea spesso tra le donne: si parla di donne, quindi, ma per superare i momenti più difficili ci rivolgiamo anche agli uomini perché spesso abbiamo bisogno del loro aiuto per non sentirci sole. Il mio più sentito grazie va alle associazioni, che si confrontano con le istituzioni e con la città per elevare il livello di benessere comune: a questo riguardo ricordo il Villaggio di race For the Cure di domenica prossima, un momento di festa e di solidarietà ma anche di riflessione per richiamare su questi temi l’attenzione di tutti. Questa iniziativa accende una luce, anche se piccola, in questo tunnel e serve a farci sorridere e tornare a vivere. Per l’amministrazione è importante che Bari sia stata scelta come punto di riferimento per la partenza di questo tour: un’iniziativa che il sindaco Decaro, come presidente dell’Anci, intende estendere a tutto il territorio nazionale”.

"Garantire i bisogni delle donne"

“Europa Donna Italia - ha spiegato Paola Pignocchi, portavoce dell'associazione - conta circa 130 associazioni, ed è cresciuta molto dal momento della sua costituzione, nel 1994. Il successo registrato dalla campagna e la grande partecipazione delle pazienti dimostrano che si tratta di uno strumento efficace che aiuta le donne a uscire dall'isolamento e offre loro l'opportunità di esprimersi, di essere ascoltate, di raccontare la loro esperienza di vita. E proprio da queste storie emerge una donna sofferente eppure attiva e combattiva, che si confronta con la quotidianità: la famiglia, il lavoro, la casa. In questo modo l’incertezza, compagna di strada, piò trasformarsi in uno stimolo per accogliere la vita nonostante tutto e, anche imparando a fermarsi, a viverla più intensamente”. “Per noi della Komen Italia – ha detto la presidente del comitato regionale pugliese Linda Catucci - aderire a questo progetto è una scelta naturale, in linea con la nostra mission. Da anni infatti cerchiamo di garantire alle donne che si trovano a vivere questa non facile condizione, ascolto attento dei loro bisogni e necessità e anche servizi gratuiti personalizzati che aiutino a mantenere la migliore qualità di vita possibile”.