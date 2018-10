Uniba, Policlinico e 'Giovanni Paolo II' uniti contro il cancro: dall'Istituto Tumori 4 milioni per la ricerca

Un finanziamento per ricercatori e personale docente nell'ambito di una convenzione "per lo sviluppo di un modello integrato di assistenza, didattica e ricerca nel settore dell’oncologia". E' stata siglata questa mattina la convenzione tra Uniba, Policlinico e Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II'. L'intesa è stata sottoscritta dal Rettore Antonio Uricchio, dal Direttore Generale del Policlinico Giovanni Migliore e dal Direttore Generale dell’Oncologico, Vito Antonio Delvino.

L'accordo e il finanziamento per la ricerca

Le parti si impegnano a collaborare per realizzare congiuntamente iniziative nell’ambito della ricerca, della formazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza a soggetti affetti da patologie oncologiche. L’I.R.C.C.S si impegna ad erogare in favore dell’Università specifico finanziamento per l’istituzione dei posti di personale docente e ricercatore, del valore complessivo di 4milioni e 127 mila euro. L’università utilizzerà tali somme per attivare le procedure concorsuali necessarie per la copertura dei posti di personale docente e ricercatore dei vari settori scientifico disciplinari coinvolti. L’attività assistenziale del personale docente e ricercatore reclutato sarà equamente assicurata tra Azienda Ospedaliera I.R.C.C.S e con costi proporzionalmente a carico di ciascuna struttura. La produzione scientifica del personale assunto grazie a questo finanziamento computata con la “doppia affiliazione” Università e dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II.