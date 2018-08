A Giovinazzo obbligo di vaccini per l'iscrizione a scuole materne ed asili: l'ordinanza del sindaco

Il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, in qualità di autorità sanitaria locale e di responsabile della tutela della salute pubblica dei propri cittadini, ha emesso un'ordinanza con la quale ordina che "nessun bambino al di sotto dei 6 anni venga ammesso a frequentare, per l'anno scolastico 2018-2019, le scuole di Giovinazzo senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege rilasciata dal servizio Igiene pubblica della Asl". Il provvedimento è stato notificato ai dirigenti scolastici e ai titolari di asili nido e scuole materne presenti sul territorio giovinazzese: "Ritengo che sulla questione sanitaria -spiega Depalma - benché le Asl locali e la Regione Puglia siano molto attente sul tema, occorra dare un segnale forte che sottolinei l'importanza della vaccinazione". La decisione di Giovinazzo arriva dopo quella del capoluogo pugliese