Una giornata di screening oculistici gratuiti: in viale Ennio l'unità mobile dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Un'unità mobile che permetterà ai cittadini di effettuare visite oculistiche gratuite, guidate dalla dottoressa Stefania Spada. È l'iniziativa in programma il prossimo 11 ottobre nell'ambito della 'Giornata mondiale della vista', promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e con il diretto coinvolgimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

L'Uici metterà così a disposizione il loro camper attrezzato - denominato Unità Mobile Oftalmica - che andrà a posizionarsi vicino al civico 54 di viale Quinto Ennio, a pochi passi dalla sede dell'associazione e del Policlinico. Gli screening gratuiti saranno accessibili dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. "L’obiettivo - spiegano - è quello di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni: difendere un bene prezioso quale è la vista, è fondamentale, è un

patrimonio che va tutelato"

Lo slogan della giornata è 'Guarda che è importante' e mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva che, in Italia, si focalizzerà soprattutto su cure, prevenzione e riabilitazione visiva. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, sono circa 3 miliardi in tutto il mondo le persone afflitte da gravi problemi oculari, esseri umani ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità.

"Se non si garantiscono adeguati servizi di prevenzione - spiegano in una nota - cura e riabilitazione visiva a miliardi di persone che accedono nel mondo

all’assistenza oftalmica, il numero di coloro che perderanno la vista o diventeranno ipovedenti è destinato ad aumentare inesorabilmente".