Un asilo intitolato a 'Paola Labriola', ultimi lavori prima dell'apertura: "Sarà l'11° nido pubblico di Bari"

Ultimi giorni di cantiere ed allestimento prima dell'apertura del nuovo asilo nido 'Paola Labriola', in via Celso Ulpiani 9, nel quartiere San Pasquale di Bari. La struttura, di proprietà dell'Università di Bari che ha riqualificato l'immobile, sarà gestito con risorse e personale del Comune, diventando in questa maniera l'11° asilo nido pubblico del capoluogo pugliese. In base alla convenzione con l'ateneo barese, potrà ospitare 24 bambini, tra cui 8 di fascia d'età 'piccoli', 10 'medi' e 6 'grandi'. La metà dei posti disponibili sarà riservata ai figli degli studenti e dei dipendenti Uniba. L'asilo si sviluppa su due piani: quello inferiore è dotato di un locale d'accesso al secondo piano, una stanza con le attrezzature ludiche, un'altra con fasciatorio per il cambio dei bimbi e una zona provvista di culle per il riposo, nonché due pagni e altrettanti locali per deposito-lavanderia. Il piano superiore, invece, ospita 3 aule per le attività, una dedicata al pranzo. bagni, cucina e gli uffici amministrativi.

“Ormai è tutto pronto - ha commentato l'assessore cittadino all'Istruzione, Paola Romano - entro i primi dieci giorni del mese di ottobre potremo inaugurare l’undicesimo asilo nido comunale della città di Bari. Siamo particolarmente soddisfatti perché questo luogo, intitolato a una donna meravigliosa che ha perso la vita per il proprio lavoro, è frutto di un accordo virtuoso tra Comune di Bari e Università. L’asilo Labriola rientra in una strategia più ampia dell’amministrazione che, sin dal primo giorno, ha lavorato per offrire un numero maggiore di strutture pubbliche ai cittadini, e ad oggi abbiamo aperto quattro nidi in altrettanti anni, puntando sul benessere dei più piccoli e su spazi confortevoli. Questo, peraltro, è particolarmente accogliente e completamente riqualificato grazie agli interventi di ristrutturazione realizzati dall’Università. Sarà aperto mattina e pomeriggio, così come accade per tutti gli altri nidi della città, proprio per consentire ai genitori, alcuni dei quali studenti universitari, di poter conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro o studio”.