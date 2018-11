Assistenza specialistica per gli studenti disabili, al via il servizio nelle scuole della provincia

Al via il servizio di assistenza specialistica per disabili nelle scuole baresi. A partire dalla prossima settimana, gli studenti liceali con disabili e i ragazzi videolesi e audiolesi di tutte le scuole sul territorio della Città metropolitana saranno assistiti da un tutor. Il progetto, che viene garantito a 500 ragazzi, è stato finanziato con una gara europea per un importo di tre milioni e 300mila euro.

“Attraverso una clausola sociale prevista nella convezione di avvalimento, sarà data priorità alle professionalità che da diversi anni offrono il loro contributo in favore degli studenti con disabilità e garantiscono una continuità assistenziale nella relazione tra educatore e studente assistito" spiega il consigliere metropolitano delegato alla Promozione e coordinamento dello sviluppo sociale, servizi alla persona, lavoro e formazione professionale, Giuseppe Valenzano. Obiettivo dell'iniziativa, è il miglioramento dei livelli di integrazione scolastica e sociale, l’innalzamento della qualità della vita dei ragazzi con disabilità e un supporto utile alle famiglie.