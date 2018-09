Riparte l'anno scolastico, porte aperte negli asili comunali da lunedì: "Trasporto e tutorato per gli alunni disabili"

Mancano pochi giorni al ritorno degli studenti baresi sui banchi di scuola. In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2018-19, l’assessorato alle Politiche educative e giovanili ha trasmesso il calendario relativo all’inizio dei servizi scolastici rivolti agli alunni e alle loro famiglie nelle strutture gestite dal Comune di Bari.

Porte aperte negli asili nido comunali da lunedì 17 settembre, ma per poter usufruire del servizio mensa bisognerà attendere qualche altro giorno, visto che il servizio di refezione scolastica partirà il primo ottobre. Per coloro che vorranno raggiungere gli istituti con i mezzi del trasporto scolastico, l'avvio è previsto per giovedì 20 settembre, data in cui i 784 alunni disabili baresi potranno anche usufruire dei servizi del trasporto e dell’assistenza specialistica in aula.

Il saluto dell'assessore

In mattinata è arrivato anche il saluto dell'assessore alle Politiche giovanili, Paola Romano, alla comunità studentesca barese. "Per me è passato un po’ di tempo - scrive - ma ricordo perfettamente il mio primo giorno di scuola, certamente ero un po’ arrabbiata per la fine dell’estate e per le levatacce mattutine che avrei affrontato da quel momento in poi ma, in fondo, ero contenta di poter riabbracciare le amiche e gli amici dopo qualche mese di lontananza. Immagino che anche per voi sia la stessa cosa; sono sicura che, trascorsa la prima settimana di assestamento, sarete pronti a vivere quest’anno scolastico imparando tante cose nuove e utili, con l’entusiasmo che vi contraddistingue."

Ha poi confermato che durante le vacanze estive l'amministrazione ha verificato le condizioni strutturali di molte scuole della città, intervenendo, laddove necessario, per effettuare le necessarie manutenzioni, garantire elevate condizioni di sicurezza, e far trovare agli studenti aule più adeguate e funzionali.

La lettera dell'assessore si conclude con alcune raccomandazioni agli studenti: