A Bitetto una scuola 'ad alta efficienza energetica': è la prima in Puglia con certificazione Leed

Una scuola totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, progettata per essere resiliente ai cambiamenti climatici in atto ma anche bella architettonicamente, armoniosa con il tessuto urbano che la ospita, in grado di creare polarità e identità per la comunità scolastica e la cittadinanza. È questo il modello di edificio scolastico che immaginiamo per la Puglia e con cui sarà costruita la nuova scuola media di Bitetto. La nuova scuola sarà un esempio virtuoso di come coniugare la bellezza alla sostenibilità. La Puglia si conferma una regione all’avanguardia in materia di edilizia scolastica non solo in Italia ma nell’intero bacino del Mediterraneo”. Così l’Assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha presentato in conferenza stampa il progetto della nuova scuola media di Bitetto, che sarà realizzata grazie all’intervento regionale sinergico in materia di edilizia scolastica e sostenibilità ambientale. Le risorse regionali, infatti, si sono sommate a quelle messe a disposizione nel 2017 dal MIUR con D.M. 929 con cui si finanziavano gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza e nuove costruzioni di edifici scolastici.

La nuova scuola media di Bitetto, che sorgerà al centro di un giardino di Ulivi, riprenderà la tipologia a corte dell’architettura tradizionale pugliese e grazie a strategie impiantistiche e progettuali all’avanguardia, all’approccio green e all’autosufficienza energetica, una volta realizzata, sarà il primo edificio scolastico certificato LEED Platinum in Puglia e nel Mediterraneo.

Leed è un programma di certificazione volontario che può essere applicato a qualsiasi tipo di edificio (sia commerciale che residenziale) e concerne tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso, dalla progettazione alla costruzione. La certificazione Leed si basa su un approccio orientato alla sostenibilità, riconoscendo le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Sviluppato dalla U.S. Green Building Council (USGBC), il sistema si basa sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun requisito.

A Bitetto una nuova scuola nel segno della sostenibilità ambientale: è la prima in Puglia con certificazione Leed

„Foto Fb Studio Ingegneria Perillo“