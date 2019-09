"Bus sovraffollati" nei primi giorni dell'anno scolastico: la protesta dell'Unione degli Studenti

"Da qualche giorno è iniziato l'anno scolastico e già tornano a ripresentarsi disagi ai quali siamo tristemente abituati: questa mattina, infatti, tutti i pendolari che dalle cittadine limitrofe hanno la necessità di spostarsi verso Bari hanno dovuto fare i conti con bus sovraffollati e non rispondenti alle minime norme di sicurezza, mettendo a rischio anche la propria incolumità": ad affermarlo, in un comunicato, è l'Unione degli Studenti. Nella nota, Uds sostiene che "il problema, già posto durante le mobilitazioni degli scorsi anni alle Istituzioni e alle aziende competenti, necessiti di una soluzione urgente: il diritto ad una mobilità gratuita, sicura e sostenibile dovrebbe appartenere ad ognuno di noi. Segnaleremo il caso di questa mattina alle autorità competenti affinché situazioni come questa non debbano più ripetersi. Il 27 settembre saremo in piazza, in occasione del Terzo Sciopero Globale di Fridays For Future, per una trasporti gratuiti, di qualità ed ecosostenibili".

(Foto immagine di repertorio)