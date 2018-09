Centro ludico dell'ex scuola Melo, al via le iscrizioni: "Domande entro il 24 settembre"

Partono le iscrizioni online al centro ludico per la prima infanzia del primo Municipio della scuola Melo di Bari. In queste ore è stato attivato il sito per l'iscrizione, che è aperta ai bambini residenti a Bari e di età compresa tra i tre e i 36 mesi, inclusi i piccoli con disabilità, che non frequentano i nidi comunali, e a chi se ne prende cura. Le domande potranno essere presentate fino al 24 settembre, secondo le modalità indicate nell’avviso in pubblicazione. I posti saranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanza.

Il centro

A partire da ottobre la struttura accoglierà 25 bambini, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, con l’obiettivo di permettere ai piccoli di incontrare loro coetanei e sperimentare momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, e agli adulti di riferimento di conciliare i tempi di vita-lavoro e avere un punto di riferimento qualificato sul territorio a cui rivolgersi per il confronto e il sostegno genitoriale e le relative esigenze educative.

Con una nota il Comune ha fatto presente che, al fine di garantire continuità al percorso già intrapreso,

potranno frequentare il centro in via prioritaria i minori che hanno già frequentato il centro e i minori in lista d’attesa nella graduatoria relativa al centro. Se nel corso dell’anno dovessero rendersi disponibili ulteriori posti, vi accederanno i piccoli i cui genitori abbiano presentato per tempo apposita istanza.

Soddisfazione dell'assessore al Welfare, Francesca Bottalico: “Come promesso, grazie al lavoro realizzato dal personale dell’assessorato al Welfare in collaborazione con gli uffici ministeriali, siamo riusciti ad avviare le procedure per il nuovo anno educativo presso il Centro ludico per la prima infanzia negli spazi della ex scuola Melo - spiega - Un servizio riconosciuto e molto apprezzato che, sebbene erogato in via sperimentale, è diventato in questi anni un riferimento per decine di famiglie della città alle prese con la crescita e la cura dei più piccoli e impegnate nel coniugare al meglio i tempi di vita e di lavoro”.