Sempre più studenti scelgono l'Università di Bari: boom di preimmatricolazioni e di candidati per i test di accesso

Sono 12655 i candidati per le prove - in programma dal 4 al 20 settembre - di accesso ai corsi di laurea a numero programmato dell'Ateneo. Crescono invece le domande rispetto allo scorso anno per quelli ad accesso libero