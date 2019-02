Musica, teatro, laboratori per l'inclusione: il Comune finanzia 41 progetti nelle scuole

Dai laboratori teatrali a quelli musicali, dalle iniziative sulla multiculturalità a quelle finalizzazione a contrastare la dispersione scolastica. Sono in tutto 41 i progetti, presentati da altrettante scuole baresi - tra scuole statali d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e istituti comprensivi - che saranno finanziati dall'assessorato alle Politiche educative e giovanili.

"Attraverso questa iniziativa - spiega una nota di Palazzo di Città - l’amministrazione comunale intende premiare le attività progettuali capaci di produrre un’effettiva ricaduta culturale, educativa e formativa sugli alunni e le loro famiglie, mirando al raggiungimento di finalità di carattere pubblico".

"Anche quest’anno abbiamo voluto finanziare dei percorsi progettuali ideati dalle scuole baresi di ogni ordine e grado per sostenere la crescita dei nostri studenti - ha commentato Paola Romano -. La commissione ha assegnato i contributi, da 5mila a 2mila euro, valutando la concreta ricaduta, in termini qualitativi e quantitativi, delle iniziative sugli alunni e sulle loro famiglie, l’apertura al territorio e gli elementi di innovazione. Siamo convinti del fatto che il mondo della scuola vada supportato in ogni forma possibile e che questa iniziativa rappresenti un modo per garantire il protagonismo di chi vive la scuola tutti i giorni e conosce le esigenze e i desideri dei bambini e dei ragazzi che la frequentano. La varietà delle proposte finanziate ci restituisce una fotografia della vitalità dell’offerta educativa e formativa dei nostri istituti".

Di seguito l’elenco completo delle scuole i cui progetti sono stati finanziati dal bando, per un ammontare complessivo di 166mila euro.

5000 euro

· XXVII Circolo Bari Palese – “Crescere in musica”

· 26° Monte S. Michele – “San Nicola superstar”

· Scuola secondaria I grado T. Fiore – “Festa dei popoli 2019”

· Scuola secondaria I grado Michelangelo – “Bari pop”

· Istituto Panetti – Pitagora – “Radio Panetti, la radio a scuola la scuola in radio”

· Liceo scientifico Scacchi – “Rec’n’play (IX edizione)”

· Elena di Savoia Calamandrei – “Senza confini…alla riscoperta del patrimonio artistico musicale”

· Istituto comprensivo Don Milani – “Fruttorto all inclusive”

· Istituto comprensivo Garibaldi – “Festa in dieci lingue”

· Liceo classico Socrate – “XVI edizione del premio Salvatore Domenico Lugarà”

· Istituto comprensivo Massari Galilei – “Sapere, saper essere, saper fare, insieme abitare e il mondo costruire”

· Istituto comprensivo Falcone Borsellino – “Noi, gli attori”

· Istituto comprensivo EL/7 Montello Santomauro – “Web: in out (II edizione)”

· Istituto comprensivo Zingarelli – “Gli sguardi del camminare”

· Istituto comprensivo De Nittis – Pascali – “La notte bianca dei licei artistici 2019”

· Istituto comprensivo Umberto I San Nicola – “Le pietre parlano”

· Circolo didattico San Filippo Neri – “B.E.S. … TO future: il bello di essere scuola… per tutti – reloading future”

· Circolo didattico Re David – “Emozioni in scena”

· 1° C.P.I.A. – “Caffè ristretto: tutti dentro, tutti fuori”

· Liceo scientifico Salvemini – “Skené Salvemini: rassegna di teatro 2019”

· Istituto comprensivo Aristide Gabelli – “Scuola senza zaino per una scuola comunità”

· Istituto Ettore Majorana – “Exchange 2018/19: Fashion in action”

· Istituto comprensivo San Giovanni Bosco – “Educazione: un valore che genera amore. Educhi(amo) alla gentilezza”

4000 euro

· Scuola secondaria I grado Carducci – “Educazione alla lettura, teatrale, artistica, musicale, alimentare”

· Istituto comprensivo De Amicis Laterza – “Incontriamoci ancora per strare insieme

· Istituto comprensivo Grimaldi Lombardi – Tutti in scena”

3000 euro

· Istituto tecnico Giulio Cesare – “Felice scuola”

· Liceo Bianchi Dottula – “Intrecci: saperi, didattica integrata, innovazione”

· Liceo linguistico e Ist. Tecnico Economico Marco Polo – “Del leggere. Incontri con autori di narrazioni diverse”

· Istituto comprensivo Balilla Imbriani – “Leggere per crescere”

· Istituto comprensivo Japigia I Verga – “Smontiamo il bullo e il cyberbullo”

· Istituto tecnico Romanazzi – “L’italiano che include “

· Istituto comprensivo Fraccacreta – “Ascolto diverso”

· Istituto comprensivo Japigia II Torre a Mare – “La scuola in mostra”

· Istituto comprensivo Umberto I San Nicola – “C.L.I.L. in Geo”

2000 euro

· Istituto comprensivo Ceglie Manzoni Lucarelli – “Fiabe alla rovescia. Il bell’anatroccolo”

· Istituto comprensivo Eleonora Duse – “Un coro per la scuola”

· Circolo didattico Poggiofranco – “Cartooni…amo”

· Scuola secondaria I grado Amedeo D’Aosta – “Give me kiss”

· Istituto comprensivo Mazzini Modugno – “Scopriamoci in scena”

· Scuola secondaria I grado Tommaso Fiore – “Il laboratorio della buona notizia”.