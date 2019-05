Gli alunni dell'IC Grimaldi Lombardi ri-scrivono i diritti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Grimaldi Lombardi” di Bari, sotto la guida dei docenti e del dirigente G. Pastore, riscrivono la Convenzione di New York con l’Autorità garante per l’infanzia Filomena Albano: “Ascoltare i più piccoli fa adeguare la lettura del trattato Onu del 1989 sui diritti di bambini alle esigenze di oggi”… “Dopo 30 anni dalla sua approvazione abbiamo scelto di far ‘riscrivere’ ai bambini di 80 scuole primarie di tutta Italia la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’esperienza ci ha insegnato che ascoltare i più piccoli porta non solo a risultati sorprendenti, ma anche ad adeguare al mondo di oggi la lettura di un documento vivo e attuale”. Il 30 maggio ’19 presso il PalaLaforgia si terrà dalle ore 09:00 alle ore 12:00 l’evento conclusivo di un percorso di gioco e partecipazione, che ha visto protagonisti circa 300 alunni dell’I.C. Grimaldi Lombardi. “I bambini parlano diritti[o]” è un progetto che coinvolge circa 10.000 mila studenti e 600 docenti dal nord al sud della Penisola e si realizza attraverso conferenze ludiche locali, animate dagli ‘allenatori di cervelli’ dell’Associazione ‘Così per Gioco’. Ai bambini è stato regalato un libro di avventure di Geronimo Stilton nato dalla collaborazione dell’Autorità garante e Piemme: “Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini”. Dagli incontri con i ludomastri, dai testi utilizzati, tra cui una sintesi della Convenzione, dalle esperienze di riflessione e rielaborazione si è avviato un viaggio di riscoperta di esigenze, istanze, aneliti…che ha avuto come traguardo la ri-scrittura dei diritti. All’evento in programma presso il palazzetto dello sport di Bari-San Paolo, parteciperà il Garante regionale dott. Ludovico Abbaticchio. I.C. “Grimaldi Lombardi” Bari- via Lombardia 2 Ref. Progetto: Eleonora Gadaleta Dir. scolastico: Giuseppina Pastore