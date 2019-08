Infornata di dirigenti scolastici in Puglia, pubblicate le graduatorie del concorso: nel Barese 39 scuole da coprire

Infornata di nuovi dirigenti scolastici per gli istituti pugliesi, che andranno a coprire i 'buchi' nelle diverse province. Solo su Bari e provincia sono 39 gli istituti che vedranno un nuovo preside, scelto dalla graduatoria di merito del concorso pubblicata giovedì scorso. "A livello nazionale si tratta dei 3.420 i candidati che hanno superato le prove orali di cui solo i primi 2.900 - spiega in una nota Flc Cgil - pari al numero definitivo dei posti messi a concorso, risultano per il momento vincitori". E lanciano un allarme: "Dei 2.900 solo 1.984, pari al numero di posti autorizzati dal Mef, saranno assunti dal 1° settembre".

I numeri in Puglia

Come si ripartiranno le esigenze dei presidi negli istituti pugliesi? In totale sono 117 i posti vacanti che verranno coperti dal concorso - pari al 19,3% su un totale di 607 scuole normodimensionate a livello nazionale - a cui si aggiungono 4 posti riservati. In totale sono 121 quindi le sedi che vedranno un nuovo dirigente: oltre ai posti nel Barese, sono previste 25 nuove assunzioni a Brindisi, 26 a Foggia, 13 a Lecce e 18 a Taranto.

"Nella graduatoria di merito, infine, complessivamente sono 301 i candidati pugliesi che hanno superato le prove orali" spiega il sindacato, che esprime qualche perplessità su due richieste volute dal Miur: