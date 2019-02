Piove in aula studio a Medicina, i cestini fermano l'allagamento: "Servono interventi urgenti"

Infiltrazioni d'acqua dal soffitto nell'aula studio del Dipartimento di Medicina, al Policlinico di Bari, che nella giornata di ieri ha creato più di un grattacapo agli studenti. La denuncia arriva dall'associazione 'Studenti per Medicina', che ha anche filmato la situazione seguita alla forte di ondata di pioggia che ieri ha interessato la città, creando anche disagi agli automobilisti.

Rollo: "Interventi chiesti da mesi"

Per evitare di allagare l'aula lettura 'V. Moretti', sono stati posizionati i cestini della spazzatura in corrispondenza del punto in cui colava l'acqua, visto che il pavimento era già parzialmente bagnato. Gli studenti hanno poi scritto una nota al rettore Uricchio e al responsabile della Unità operativa 'Edilizia e Patrimonio' per richiedere interventi urgenti di manutenzione nell'aula, così da prevenire i disagi per la prossima ondata di maltempo.

"Interventi che in realtà chiediamo da diversi mesi - spiega Emanuele Rollo, presidente di Studenti per Medicina - in vista della stagione invernale. Non siamo stati ascoltati e ora ci troviamo in questa situazione".