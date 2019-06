VIDEO | Maturità 2019, gli studenti baresi dopo la prima prova: "Tracce fattibili, ora testa a domani"

Ungaretti, Stajano, Sciascia e Montanari: autori che non hanno spaventato particolarmente i maturandi baresi, come confermano gli stessi ragazzi al microfono di BariToday. Li abbiamo intercettati all'uscita dei licei e degli istituti professionali del capoluogo, per raccogliere impressioni, riti e paure in vista della seconda prova - in programma domani e diversa per ogni indirizzo - e dell'orale, con la novità dei bustoni, che non tutti hanno apprezzato.