Dodici mesi per la nuova palestra della 'Levi Montalcini' a Torre a Mare: al via i lavori

Sono cominciati, questa mattina, i lavori per la realizzazione della palestra coperta annessa alla scuola media 'Rita Levi Montalcini' di Torre a Mare. La struttura sorgerà al posto dell'edificio che ospitava due sezioni della vicina scuola materna 'Ardito'. Gli operai hanno cominciato con la rimozione di infissi, porte e di tuttli gli elementi presenti nella palazzina che sarà a breve demolita. Le operazioni e gli scavi per la posa delle fondazioni della nuova palestra saranno ultimati entro l'inizio dell'anno scolastico. La realizzazione dell'opera, invece, richiederà circa 12 mesi. La palestra sarà dotata anche di accesso esterno, con la possibilità, dunque, di poter essere utilizzata anche in orari extrascolastici.

“Si tratta di un intervento molto atteso dalla comunità scolastica di Torre a Mare - commenta l'assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Paola Romano - in quanto la scuola Montalcini non ha mai avuto uno spazio coperto per l’attività fisica degli alunni. Quanto ai bambini che frequentano le due sezioni della scuola Ardito, inizieranno regolarmente l’anno scolastico presso la vicina scuola materna Aquaro, in via Morelli e Silvati, dove i lavori per l’allestimento delle aule sono ormai quasi ultimati