Lavori in corso e interventi da realizzare, il Comune 'monitora' le scuole

Dagli interventi da realizzare a quelli già programmati e in corso. A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, il Comune ha avviato una serie di sopralluoghi per verificare le situazioni dei diversi istituti scolastici. In mattinata gli assessori alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, e ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, accompagnati dai tecnici comunali e da alcuni rappresentanti degli istituti, hanno effettuato un sopralluogo presso le scuole “Piccinni”, in via Carducci, e “Marco Polo”, a Palese.

Lavori di ripristino della facciata per la 'Piccinni'

Per quanto riguarda la scuola Piccini, saranno rimosse nei prossimi giorni le impalcature presenti in corrispondenza dell’ingresso dell’edificio e collocate tempo fa a supporto di due balconi, in modo da avviare gli interventi di ripristino della facciata nell’ambito dell’accordo quadro di manutenzione degli edifici scolastici. Contemporaneamente saranno installati sui cornicioni i dissuasori per ridurre la presenza dei piccioni e migliorare la situazione igienica determinata dalla presenza degli uccelli, e dal guano che lasciano in corrispondenza degli ingressi della scuola. Sul lato di via Napoli, invece, saranno ripristinati i calcinacci ammalorati attraverso la posa di nuovo intonaco e si procederà con la successiva tinteggiatura delle parti interessate dai lavori. “Con ogni probabilità - spiega Galasso - questi interventi verranno completati entro la fine del mese di settembre. Gli alunni e i docenti non subiranno alcun tipo di disagio, anche perché auspichiamo di terminare la parte più corposa delle lavorazioni entro la data di inizio del nuovo anno scolastico”.

“Prima dell’inizio della scuola insieme ai tecnici stiamo verificando l’andamento dei cantieri e alcuni piccoli lavori da avviare per migliorare gli ambienti scolastici – commenta l’assessora Paola Romano - Accanto a questi lavori, stiamo portando avanti opere più grandi. Questa è anche l’occasione per conoscere i nuovi dirigenti scolastici e valutare con loro i prossimi lavori per organizzare nel miglior modo possibile l’inizio del nuovo anno e rassicurare le famiglie sulla qualità degli ambienti. I sopralluoghi continueranno nei prossimi giorni fino a toccare tutti i plessi dove sono in corso dei lavori. Domani saremo alla scuola Mazzini per poi proseguire al quartiere San Paolo e a Torre a Mare”.

Il problema infissi alla 'Marco Polo' di Palese

Successivamente, insieme al presidente di Municipio V Giovanni Moretti e ad altri consiglieri municipali, gli assessori hanno visitato la scuola primaria Marco Polo di Palese. Il plesso presenta un problema atavico sugli infissi vetusti, inseriti all’interno di una struttura in acciaio che si surriscalda riducendo irraggiamento di calore, con molte ante non apribili, che non permettono una sufficiente areazione degli ambienti. L’amministrazione comunale ha già predisposto un progetto, inserito nella prima annualità del Piano triennale delle opere pubbliche, dell’importo di 265.000 euro, che è in fase di approvazione definitiva e avvio di gara d’appalto, a seguito del perfezionamento dell’istruttoria di devoluzione del mutuo con cui verrà finanziato. Gli interventi prevedono la sostituzione di tutti quanti gli infissi, che saranno nuovi e più grandi in modo da aumentare la superficie di areazione delle classi. Nel frattempo, per andare incontro alle esigenze degli alunni e del personale scolastico, con la ripartizione Lavori Pubblici si sta valutando la possibilità di installare delle pompe di calore in grado di poter refrigerare da subito almeno le classi maggiormente esposte al sole. Dal sopralluogo di oggi è emerso che si tratta di 6 classi maggiormente interessate dal problema, di cui tre al piano terra e tre al primo piano. “Entro pochi giorni sapremo se l’intervento dell’installazione condizionatori è attuabile – spiega Galasso – attraverso il contratto che l’amministrazione ha con il concessionario dell’appaltato che riguarda la gestione e la manutenzione del riscaldamento nelle scuole”.