Sedie, rifiuti e banchi rotti nel cortile interno del Liceo Scacchi, Sos Città: "Eliminarli al più presto"

Sedie e banchi rotti, ma anche altri oggetti scolastici e rifiuti da smaltire, collocati sotto le scale di sicurezza del liceo Scientifico 'Scacchi' di Bari, nel cortile interno della scuola: la segnalazione arriva dall'associazione Sos Città, a sua volta interpellata da alcuni genitori preoccupati che le suppellettili potessero ostruire l'uscita di sicurezza: "Non si tratta unicamente di decoro urbano e ordine - dicono dall'associazione - è una questione più grave: qui parliamo della necessità di garantire la sicurezza agli studenti. La scuola deve essere un luogo sicuro su tutti i fronti”.

La scuola: "Saranno portati via entro domani"

La scuola, interpellata da BariToday, ha spiegato che sedie, banchi e altri rifiuti erano stati collocati lì nelle ultime settimane per poi procedere allo smaltimento. Entro la giornata di domani, rassicurano, saranno portati via da un'azienda contattata dall'istituto. La posizione dei rifiuti, chiarisce ancora la scuola, avrebbe semplicemente facilitato il carico da parte del camion per lo smaltimento, "senza problemi per la sicurezza" di studenti, insegnanti e personale.