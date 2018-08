Scuola, il look giusto: come vestirsi per andare a lezione

Come vestirsi per andare a scuola

Esiste un look giusto per andare a scuola e all’università? Sicuramente ognuno ha il proprio stile e su questo non si discute. Ma una sorta di dress code per andare a lezione c’è ed è bene conoscerlo. Si tratta di piccole accortezze da avere per stare comodi, risultare sobri e decorosi senza però rinunciare alle ultimissime tendenze.

Oggi ti diamo qualche consiglio su come scegliere il look più adatto alla tua vita da studente.

Scuola: outfit pratico e alla moda

Partiamo dalla comodità che il look per andare a scuola o all’università deve avere. Quel comfort necessario per affrontare lunghe giornate seduti ad ascoltare, leggere, scrivere, studiare. Niente tacchi, vestiti super aderenti, niente indumenti eleganti o troppo appariscenti che sono assolutamente fuori luogo quando si va in una struttura scolastica o in un ateneo. Un jeans, una t-shirt e una sneakers sono quell’abbinamento con cui non si sbaglia mai, a qualunque età. Sì anche alla camicia - soprattutto per i ragazzi - che è un indumento fresco e traspirante, magari con le maniche rigirate, per aggiungere un tocco cool. Le ragazze non devono rinunciare per forza ad abiti e gonne, l'importante è che siano confortevoli e casual, non aderenti e succinti (niente spacchi e scollature eccessive). Si può essere alla moda senza rinunciare alla comodità.

Look per andare a scuola: sobrietà e pulizia

Ma attenzione: la comodità non è tutto, anche la sobrietà e la pulizia sono fondamentali nella scelta dell’outfit giusto per la scuola. Niente magliette super scollate, niente jeans con strappi eccessivi o in posti inadatti, niente shorts striminziti, top con l’ombelico scoperto, niente di tutto ciò che possa essere definito indecoroso e che potrebbe andare bene per un’uscita con gli amici, ma non per andare a lezione.

Importantissima è anche la pulizia: vietato presentarsi in classe con indumenti sporchi o impataccati. Si tratterebbe di una mancanza di rispetto verso gli altri e verso se stessi oltre, che, chiaramente, di una mancanza di igiene.

A scuola ci vuole stile!

Va bene il decoro, il rispetto del luogo e della situazione, ma non male interpretate i messaggi lanciati sopra, vestendovi come se stesse al collegio o in un convento. Nulla vieta di personalizzare l’outfit per la scuola o per l’università con un tocco proprio. Metteteci del vostro, insomma! Il look deve esprimere la vostra personalità, il vostro modo di essere. Siete creativi, vivaci, socievoli? Vi piacciono i colori, vi piace lo stile vintage o quello più rock? Tiratelo fuori. Senza strafare tutto è concesso, anche tra i banchi di scuola.