"Niente Giornata dello studente, faranno lezione": linea dura del preside dello Scacchi per chi ha scioperato

Niente attività della 'Giornata dello studente' per coloro che hanno aderito ieri mattina alla manifestazione indetta dall'Unione degli studenti a Bari, come in altre città della Puglia per protestare contro il decreto 'Scuole sicure' e lo stato dell'edilizia scolastica in città. Linea dura quella adottata dal preside del liceo scientifico Scacchi di Bari contro chi ha deciso di scendere in piazza.

"Venuto meno un accordo preso con i rappresentanti"

Facendolo ha infatti violato un accordo preso dal dirigente con i rappresentanti d'istituto, o almeno questo è quello che fa presente Magistrale nella comunicazione ufficiale in cui motiva la sua decisione:

Questo perché è venuto meno per loro l’accordo definito con i rappresentanti di istituto di organizzare le attività di sabato 17 a scuola in quanto gli studenti dello Scacchi non intendevano aderire allo sciopero indetto da una organizzazione studentesca per la giornata odierna

Saranno così costretti a rimanere in classe a fare lezione i ragazzi che sono scesi in protesta e non solo: la punizione è valida anche per le sezioni in cui la maggior parte degli studenti ha aderito allo sciopero, quindi di fatto coinvolge anche alcuni 'innocenti'.

Proteste in arrivo? Il preside: "E' il minimo"

Una scelta che non mancherà di scatenare polemiche nella comunità studentesca, come già avvenuto quando Magistrale impose un 'codice di vestizione' all'interno della struttura in corso Cavour, portando i ragazzi a organizzare addirittura un sit-in di protesta. Al momento non sono state ancora registrate reazioni tra le associazioni di studenti o tra gli iscritti al liceo scientifico, ma quel che è certo è che alcuni di loro saranno costretti anche a traslocare per permettere il regolare svolgimento delle attività culturali e artistiche previste in giornata:

Tutte le classi scioperanti allocate al secondo piano della centrale o al Pitagora faranno lezione nella loro aula. Invece quelle allocate a piano terra o al primo piano, dopo la prima ora, si sposteranno in un’aula libera del secondo piano

Intanto già sui social della scuola, qualcuno ha iniziato a rumoreggiare, parlando addirittura di 'ritorsioni'. Subito è arrivata la replica del preside: "Io ho concesso ben due giorni di discussione, giovedì e sabato - scrive in replica a un commento - sui temi oggetto della giornata dello studente, e questo in alternativa allo sciopero di venerdì, come richiesto esplicitamente dai vostri rappresentanti. Voi non potete accettare queste giornate e contemporaneamente scioperare. Chi ha scioperato non usufruisce dell’accordo. È il minimo".