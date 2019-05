Campo da gioco, spazi sanitari ed espositivi: la scuola 'Galilei' avrà una nuova palestra, pronta tra un anno

Tra meno di dodici mesi, salvo intoppi, gli studenti della scuola media 'Galilei' in via Di Tullio, nel quartiere Picone di Bari, potranno utilizzare la nuova palestra: stamane si è svolta la posa della prima pietra dell'opera che potrà essere utilizzata anche da associazioni e residenti negli orari pomeridiani. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Antonio Decaro

All'interno della struttura, accessibile da via Di Tullio e via Bonghi, vi sarà un campo regolamentare polivalente per la pallavolo e la pallacanestro. Nell'edificio verranno realizzati anche spazi spogliatoi e bagni. Il progetto, inoltre, prevederà un lungo corridoio di raccordo tra spogliatoi e palestra, utilizzabile anche per l'allestimento di attività espositive. Nel progetto sono previsti anche ino spogliatoio per il personale e un bagno per persone con disabilità, oltre a un ambulatorio per visite mediche e pronto soccorso. Completa l’opera un piccolo spazio esterno recintato che consentirà l’accesso alla palestra in totale sicurezza. Ad arricchire il progetto, anche la piantumazione di 27 nuove alberature sia nel cortiletto esterno, sia negli spazi tra la palestra e gli spogliatoi.