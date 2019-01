"Termosifoni rotti e scuola in precarie condizioni", la protesta degli studenti dell'Alberghiero di Molfetta

Protesta fuori dal Comune di Molfetta, questa mattina, dei ragazzi e delle ragazze dell'Istituto Alberghiero 'Apicella' della città barese, a causa delle precarie condizioni in cui si trova la scuola, con l'impianto di riscaldamento insufficiente nella sede centrale e la palestra parzialmente inagibile nel plesso di via Giovinazzo, di recente sottoposto a lavori di ristrutturazione. Gli studenti hanno esposto uno striscione nel quale denunciano la situazione, chiedendo interventi immediati.

La delegazione è stata ricevuta dal sindaco Tommaso Minervini e dall'assessore ai Lavori Pubblici, Mariano Caputo, i quali hanno chiesto l'intervento degli Uffici della Città Metropolitana: quest'ultima effettuerà un sopralluogo per giungere alla soluzione del problema. "Siamo vicini agli studenti -ha affermato del sindaco Minervini - a prescindere da quelle che sono le competenze dettate dalla burocrazia. I ragazzi hanno il diritto di studiare in ambienti adeguati e di poter usufruire di tutti gli spazi a disposizione. Continueremo a monitorare la situazione fino alla soluzione dei problemi. Abbiamo, in tal senso, l’impegno della Città metropolitana".

Sulla questione è intervenuta anche l'Unione degli Studenti di Bari, che più volte ha rimarcato la situazione di disagio degli iscritti alle scuole nel Barese per le problematiche relative all'edilizia scolastica e ai sistemi di riscaldamento. "Come sindacato studentesco ogni anno ci troviamo a fare i conti con questi eventi inaccettabili, rientra fra i nostri diritti quello di vivere e studiare in un ambiente sano e accogliente. Abbiamo preparato una guida per denunciare le situazioni precarie di gran parte degli Istituti di Bari e provincia. Non è più possibile accettare questo tipo di situazione!" spiega Matilda Bruno, coordinatrice dell'Uds Bari. E se le richieste alla Città metropolitana non saranno soddisfatte, gli studenti sono pronti a nuove forme di protesta.