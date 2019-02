Gli studenti replicano alle dichiarazioni del Ministro Bussetti: "E' il Governo a doversi impegnare per la scuola"

"Per i fondi al Sud? Dovete impegnarvi di più". Continua lo strascico di polemiche per le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti al giornalista che ha chiesto lumi sui finanziamenti per il sistema scolastico del Mezzogiorno. In Puglia l'ultima replica è affidata al sindacato Flc Cgil e agli studenti dell'Uds, che in una nota congiunta criticano le parole del ministro durante la sua visita nelle scuole di Afragola e Caivano.

"Siamo alle solite"

“Siamo alle solite: per il ministro leghista il problema sono i meridionali e non i sistemi nazionali che premiano chi sta meglio e lasciano indietro chi sta peggio, non il regionalismo differenziato che peggiorerà ulteriormente la situazione" spiegano Claudio Menga, Segretario Generale dell’FLC Puglia, e Davide Lavermicocca, Coordinatore dell’Unione degli Studenti (UdS) Puglia. I due si scagliano quindi contro l'autonomia differenziata che "creerà problemi non solo alle regioni meridionali ma all'intero Paese - prosegue Menga - Si tratta in realtà di un progetto di secessione dei ricchi che aggraverà i problemi delle scuole meridionali, non risolverà i problemi delle scuole del Nord e romperà l'unicità del sistema di istruzione con la lesione del diritto di tutte e di tutti all'accesso paritario all'istruzione e a una cittadinanza consapevole. Il sistema, dell'istruzione meridionale ha invece bisogno di maggiori risorse da destinare alle scuole, a cominciare dallo 0/6, per finire all'università e all'alta formazione artistica e musicale".

L'appello è quindi a concentrarsi ai veri problemi che vive ogni giorno la scuola. Tra questi, come ricorda Lavermicocca, c'è l'edilizia scolastica, al centro della cronaca locale e di tante proteste da parte dei ragazzi. Poi c'è l'accesso paritario alla formazione, che "per garantire che allo studente di Milano e a quello di Bari sia garantito allo stesso modo" aggiungono. Tema portante in un Sud dove "le scuole crollano e la dispersione scolastica è alle stelle - prosegue il coordinatore degli studneti - La colpa non è di noi meridionali ma del governo che non garantisce lavoro e istruzione al Sud. Piuttosto che ragionare di regionalismo differenziato servirebbe mettersi subito a lavoro per la scrittura di una legge nazionale per il diritto allo studio che garantisca pari diritti e dignità in tutte le regioni allo stesso modo" .

"Pronti a scioperare"

Infine c'è la questione lavoratori, in particolare modo la battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale scolastico, per cui si richiedono al Governo maggiori fondi. "Se il Governo andrà avanti deve sapere che la mobilitazione crescerà fino allo sciopero generale e agli stati di agitazione permanente nelle scuole. Il problema della scuola pubblica sono le politiche di questo Governo e di quelli precedenti sulla scuola e l’istruzione: Bussetti farebbe bene a dimettersi!” concludono Menga e Lavermicocca.