Documentazione Isee errata, 200 studenti si vedono negata la borsa Adisu. SI: "Oggi questione in Cda"

Al posto della certificazione Isee da prestazione universitaria, presentano nella domanda la classica certificazione Isee di reddito familiare. E così per oltre 200 studenti universitari pugliesi - una parte iscritta anche all'Ateneo di Bari - si chiudono le porte per la borsa di studio Adisu Puglia. Questione che oggi l'associazione Studenti Indipendenti porterà in Consiglio d'amministrazione.

Il ricorso respinto

Questo perché la platea degli studenti richiedenti ad oggi non può ancora beneficiare delle somme, che vanno dai 1000 ai 2600 euro, nonostante ne abbiano diritto. Una volta ottenuta la documentazione corretta, infatti, hanno presentato ricorso all'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, vedendosi comunque esclusi dalla graduatoria.

"Questo anche se l'errore non era in alcuni casi imputabile a loro - spiega la consigliera di SI, Carmen Sportelli - visto che sono i Patronati e i Caf ad aver prodotto la documentazione erronea. Così si nega ai ragazzi in gravi difficoltà economica l'unico strumento attraverso cui sostenere le spese universitarie".

La discussione in Consiglio d'amministrazione

E oggi in Cda Adisu promettono battaglia, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande degli studenti che hanno i requisiti per la borsa di studio. In caso contrario, il danno potrebbe essere doppio, visto che il mancato ottenimento del sussidio allo studio, potrebbe creare problemi anche per l'ottenimento di uno degli alloggi universitari gestiti dall'ente regionale. "È chiaro che se non si hanno i requisiti per la borsa di studio - conferma Sportelli - non si entra in graduatoria neanche per un posto nelle residenze universitarie".